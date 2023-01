Krypto-Tochter der Bison Bank kooperiert mit Sygnum zum Einstieg in den Krypto-Markt

Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Vereinbarung

Lissabon/Zürich: 17. Januar 2023 – Bison Digital Assets, die von der Banco de Portugal lizenzierte Krypto-Tochtergesellschaft der Bison Bank, ist eine Partnerschaft mit der Sygnum Bank eingegangen, um mit regulierten Verwahrungs- und Handelsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte in den globalen Krypto-Markt einzutreten. Die strategische Partnerschaft festigt den Plan der Bison Bank, eine Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen und digitalen Vermögenswerten zu schaffen, indem sie Endkunden von Bison Digital Assets den bequemen Kauf, Verkauf und das Halten von Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) ermöglicht

Die B2B-Plattform von Sygnum bietet Bison Digital Assets den schnellen, modularen Zugang zu Sygnums gesamter Palette an regulierten Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte

Bison Digital Assets ist der erste europäische B2B-Bankkunde von Sygnum und einer von 15 Banken, welche die Plattform bereits nutzen. Bison Digital Assets, die Krypto-Tochter der Bison Bank, kündigt eine strategische Partnerschaft mit Sygnum an, die es ihren Endkunden ermöglicht, Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) schnell und kostengünstig zu kaufen, zu verkaufen und zu halten. Dies macht das Angebot von Bison Digital Assets zukunftssicher und ermöglicht es, den verwalteten Vermögensanteil bestehender Kunden zu erhöhen sowie zusätzliche Marktanteile durch den Zugang zum globalen Krypto-Markt zu gewinnen. Bison Digital Assets ist der erste "Virtual Asset Service Provider" (VASP) in Portugal, der vollständig im Besitz einer Bank ist und von der portugiesischen Aufsichtsbehörde Banco de Portugal zugelassen wurde. Bison Digital Assets ist auch einer der wenigen VASPs in Europa. Die Bison Bank nutzt Bison Digital Assets, um digitale Vermögenswerte von Kunden sicher zu verwahren und eine regulierte Brücke zwischen der traditionellen und der Krypto-Finanzwelt zu schlagen. Die Partnerschaft mit Sygnum ist Teil des strategischen Ziels, erstklassige Dienstleistungen für aktive Krypto-Investoren, Institutionen und vermögende Privatkunden (HNWI) anzubieten. Das B2B-Banking von Sygnum ermöglicht bereits 15 Partnern, einen regulierten Fussabdruck für digitale Vermögenswerte unter ihrer eigenen Marke zu schaffen und die volle Kontrolle über ihre Kundenbeziehungen zu behalten. Dieses erweiterte Angebot wird durch die robusten Compliance-Prozesse von Sygnum und Bison Digital Assets untermauert. Die betriebliche Effizienz von Sygnum sowie die Fähigkeit, Krypto-Vermögenswerte von Kunden ausserhalb der Bilanz zu halten, werden zur Risikominimierung beitragen.



António Henriques, Bison Digital Assets’ CEO, kommentierte: “Finanzinstitute müssen sich an höchste Regulierungs-, Compliance- und Sicherheitsstandards halten, wenn sie ihren Kunden Kryptowährungen anbieten. Wir sind stolz darauf, mit Sygnum zusammenzuarbeiten und deren Krypto-Expertise und Erfolgsausweis zu nutzen, während wir unsere ersten Schritte auf dem Markt für digitale Vermögenswerte machen.”



“Die Fähigkeit von Banken, innovativ zu sein und die Auswahl für ihre Kunden kontinuierlich zu erweitern, ist der Schlüssel, um wettbewerbsfähig und zukunftsfähig zu bleiben. Unsere B2B-Plattform ermöglicht dies in kürzester Zeit und bei voller Compliance für Bison Digital Assets. Das ist ein weiterer vertrauenswürdiger Knotenpunkt im expandierenden europäischen Krypto-Ökosystem, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Banken und von Banken unterstützten VASPs, die ihre Endkunden in die Lage versetzen, vertrauensvoll in Kryptowährungen zu investieren” sagte Fritz Jost, Sygnum’s Chief B2B Officer. --- ENDE --- About Bison Digital Assets: Bison Digital Assets is the first Virtual Asset Service Provider licensed by the Bank of Portugal, fully owned by a Portuguese Bank. Our goal is to bridge cryptocurrency and traditional finance through a secure and regulated environment. Bison Digital Assets is a virtual asset platform for individuals and institutions owned by Bison Bank that offers a reliable service for this new asset class. The product offering consists of Custody and Exchange of Digital Assets.

Media contact: Diogo Brás, Chief Crypto Business Officer

T: +351 91 625 34 24

E: dbras@bisonbank.com Über Sygnum Sygnum ist weltweit die erste Bank für digitale Vermögenswerte und ein Spezialist mit globaler Reichweite. Mit der Schweizer Banklizenz der Sygnum Bank AG sowie der Lizenz für die Erbringung von Leistungen am Kapitalmarkt (Capital Market Services, CMS) von Sygnum Pte. Ltd. in Singapur ermöglicht es Sygnum institutionellen und privaten qualifizierten Anlegern, Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten, mit vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren. Sygnum betreibt eine unabhängig gesteuerte, skalierbare und zukunftssichere regulierte Banking-Plattform. Das interdisziplinäre Team von Sygnum, bestehend aus Experten für Banking, Investments und Distributed-Ledger-Technology (DLT), gestaltet aktiv die Entwicklung eines vertrauenswürdigen Ökosystems für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen basiert auf der Tradition des Schweizer und Singapurer Finanzplatzes und ist weltweit tätig. Um mehr über Sygnum zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sygnum.com. Pressekontakt:

Dom Castley

Tel.: +41 58 508 21 01

E: dominic.castley@sygnum.com





Sygnum Bank AG

Uetlibergstrasse 134a

8045 Zürich

Schweiz







Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der Sygnum Bank AG erstellt. Es kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, und die darin enthaltenen Aussagen können jederzeit Änderungen unterliegen. Die hierin geäusserten Meinungen entsprechen denen der Sygnum Bank AG, ihrer Tochtergesellschaften und Partner zum Zeitpunkt der Erstellung. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und enthält allgemeine Aussagen. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Es stellt keine Beratung, kein Angebot und keine Aufforderung durch die Sygnum Bank AG oder im Namen der Sygnum Bank AG zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder Wertpapieren dar. Das Dokument ist nicht als allgemeiner Leitfaden für Investitionen zu verstehen und darf nur zu Informationszwecken verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten Sie entweder eigene Recherchen und Analysen durchführen oder sich von einem Experten beraten lassen, um eine unter allen Umständen angemessene Entscheidung zu treffen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig erachtet wurden. Die Sygnum Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen.

