Lindner deutet niedrigere Inflationsprognose der Regierung für 2023 an

Berlin (Reuters) - Die Inflation in Deutschland wird in diesem Jahr geringer ausfallen als von der Bundesregierung bisher erwartet.

Das sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. "Ich erwarte einen Rückgang." Ende Januar werden neue Wirtschaftsprognosen der Bundesregierung erwartet.

Der Höhepunkt bei der Inflation sei hoffentlich bereits erreicht, so der FDP-Chef. Es müsse nun ein Ausweg aus der seit Jahren lockeren Finanzpolitik gefunden werden. Die Finanzpolitik müsse wieder solider werden und die Notenbanken ihre Arbeit machen, um die Inflation nach unten zu bringen.

Lindner ergänzte, auch 2024 und 2025 sei noch mit höheren Werten bei der Inflation zu rechnen als in der Vergangenheit. Der Hauptgrund dafür sei noch immer der russische Angriff auf die Ukraine. Deutschland sei fast schon lächerlich abhängig von russischen Energielieferungen gewesen, was sich nun räche über höhere Preise. Die jüngsten Rückgänge an den Energiemärkten seien aber ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich würden die 200 Milliarden Euro aus dem Energie-Abwehrschirm nicht im vollem Umfang benötigt. Aus dem Sondertopf werden unter anderem die Strom- und Gaspreisbremsen finanziert, ebenso wie die Rettung wichtiger Gas-Importeure.

