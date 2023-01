PROSIEBENSAT.1 - Die Luft wird dünner

ProSiebenSat.1 Media SE - WKN: PSM777 - ISIN: DE000PSM7770 - Kurs: 9,720 € (XETRA)

Eine Aufstufung der UBS zieht heute weitere Käufe in der Aktie nach sich. Warum Anleger jetzt aber nicht einfach blind hinterrennen sollten, erfahren Sie in diesem Artikel.

Während der Markt heute konsolidiert, markiert die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 ein neues Jahreshoch. Als Treiber erweist sich ein Analystenkommentar der UBS. So hat Analyst Richard Eary seine Gewinnerwartungen bis zum Jahr 2024 angehoben und sieht für die Aktie nun Potenzial in Richtung 11,00 EUR nach zuvor 8,80 EUR. Eary zufolge dürfte ProSiebenSat.1 im vergangenen Jahr bei den Erlösen mit Fernsehwerbung besser abgeschnitten haben, als er ursprünglich gedacht hatte. So hätten sich die Stimmungsindikatoren im vierten Quartal deutlich verbessert. Vor allen Dingen aber im zweiten Halbjahr 2023 rechnet der UBS-Analyst mit einer deutlichen Erholung des Werbegeschäfts, auch aufgrund einer einfacheren Vergleichsbasis. Ein Börsengang der Dating- oder Lifestylesparte könnte den Aktienkurs weiter beflügeln.

Der Markt teilt Earys Optimismus bislang nicht. So liegt der Konsens für den Medienkonzern auch für 2023 bei einem niedrigeren Umsatz und Gewinn als im Vorjahr. Das Ergebnis könnte auf 1,16 EUR je Aktie fallen, der Umsatz in Richtung 4 Mrd. EUR. Erst 2024 sollen Umsatz und Gewinn wieder anziehen. Die KGVs der Aktie liegen bei 8 und 7, die Dividendenrendite beläuft sich auf rund 6 %.

Charttechnisches Ziel erreicht, weitere Widerstände warten

Trader wägen in der Regel aber Chancen und Risiken ab und nach dem Lauf des MDAX-Titels stellt sich die Frage, ob ein direkter Einstieg ratsam wäre. Da die Aktie heute ein 1:1-Ziel der kompletten Bewegung seit Ausbildung des Oktobertiefs erreicht hat und es bis zu einer Trendkanaloberkante bzw. einer maßgeblichen Abwärtstrendlinie nur mehr wenige Prozent sind, sollten sich interessierte Anleger auf dem aktuellen Niveau erst einmal zurückhalten. Im Idealfall bilden sich unter der Abwärtstrendlinie Konsolidierungsmuster, die besser handelbar sind. Auch Rücksetzer in Richtung 8,95 bis 8,66 EUR könnten Chancen bieten. Und selbst, wenn der Durchmarsch gelänge, werden sich auch im Rahmen einer Ausbruchsbewegung wieder bessere Chance-Risiko-Verhältnisse bieten.

Fazit: Die Aktie von ProSiebenSat.1 nähert sich wichtigen mittelfristigen Widerständen bzw. hat heute ein Projektionsziel abgearbeitet. Für Neueinstiege ist es aktuell etwas spät. Anleger warten hierfür die nächsten Konsolidierungsmuster ab.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 4,18 4,03 4,20 Ergebnis je Aktie in EUR 1,27 1,16 1,35 KGV 8 8 7 Dividende je Aktie in EUR 0,62 0,59 0,70 Dividendenrendite 6,37 % 6,06 % 7,19 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

ProSiebenSat.1-Aktie

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)