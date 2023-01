16 Tote bei Huschrauberabsturz nahe Kiew - Auch Innenminister getötet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Bei dem Absturz eines Hubschraubers in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind Polizeiangaben zufolge Innenminister Denys Monastyrskyj und 15 weitere Menschen ums Leben gekommen.

Unter den Toten seien zudem weitere ranghohe Vertreter des ukrainischen Innenministeriums, teilte Polizei-Chef Ihor Klymenko am Mittwoch mit. 22 Verletzte würden im Krankenhaus versorgt. Auch zwei Kinder seien unter den Todesopfern, sagten Behördenvertreter. Zehn Kinder seien verletzt worden. Der Hubschrauber war den Angaben zufolge am Morgen in der Stadt Browary in der Nähe eines Kindergartens und eines Wohnhauses abgestürzt. Die Absturzursache war zunächst unklar. Auf Videos, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, war ein brennendes Gebäude zu sehen, und man konnte Menschen schreien hören. Reuters konnte die Aufnahmen nicht sofort überprüfen.

