18 Tote bei Huschrauberabsturz nahe Kiew - Auch Innenminister tot

- von Max Hunder und Tom Balmforth

Kiew (Reuters) - Bei dem Absturz eines Hubschraubers in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind Polizeiangaben zufolge Innenminister Denys Monastyrskyj und 17 weitere Menschen ums Leben gekommen.

Unter den Toten seien zudem der erste Stellvertreter von Monastyrskyj und der Staatssekretär des Ministeriums, teilte Polizei-Chef Ihor Klymenko am Mittwoch mit. Auch drei Kinder sind den Angaben zufolge unter den Todesopfern. Laut dem Gouverneur der Region Kiew, Olexij Kuleba, wurden zudem 29 Menschen verletzt, darunter 15 Kinder. Der Hubschrauber stürzte den Angaben zufolge am Morgen in der Stadt Browary wenige Kilometer nordöstlich von Kiew nahe eines Kindergartens und eines Wohnhauses ab. Die Absturzursache war zunächst unklar.

"Bei dem Absturz in Browary kam die Führung des Innenministeriums der Ukraine ums Leben. Sie befanden sich im Hubschrauber des staatlichen Rettungsdienstes", sagte Polizeichef Klymenko. Monastyrskyj war von Präsident Wolodymyr Selenskyj 2021 zum Innenminister ernannt worden. Er war in diesem Amt für die Polizei und die Innere Sicherheit zuständig und ist der ranghöchste ukrainische Staatsvertreter, der seit Beginn des Krieges ums Leben gekommen ist.

Regionalgouverneur Kuleba teilte über den Kurznachrichtendienst Telegram mit: "Zum Zeitpunkt dieser Tragödie befanden sich Kinder und ... Personal in der Kindertagesstätte." Mehrere verhüllte Leichen lagen in einem Hof in der Nähe des beschädigten Kindergartens. Trümmer lagen über einen Spielplatz verstreut. Rettungskräfte waren vor Ort. Auf Videos in sozialen Medien war zuvor ein brennendes Gebäude zu sehen, und man konnte Menschen schreien hören. Von ukrainischer Seite gab es keine Angaben, ob es zu dem Zeitpunkt des Absturzes russische Angriffe in dem Gebiet gegeben habe. Russland äußerte sich zunächst nicht zu dem Absturz.

