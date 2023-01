Advance-/Decline-Linie Stoxx Eur. 600® - Mit neuem Allzeithoch!

Die Analyse der Marktbreite zählt sowohl zu unseren absoluten Pflicht- als auch unseren Lieblingsaufgaben. Schnell und unkompliziert eine große Anzahl von Aktien überprüfen zu können, ist zweifelsohne eine der wichtigsten Stärken der Technischen Analyse. Anhand der dadurch gewonnenen Eindrücke können Investorinnen und Investoren entscheiden, ob eine grundsätzlich gute Marktphase vorliegt, in der die Flut alle Boote hebt, oder ob der Wind eher von vorne kommt. Der älteste Marktbreiteindikator überhaupt – die sog. Advance-/Decline-Linie – sorgt nun in Europa für einen echten Knalleffekt. Bereits in unserem Jahresausblick war der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien für alle im Stoxx Europe 600® enthaltenen Papiere eines unserer Kernargumente „pro alte Welt“. Nach einer charttechnischen Konsolidierungsflagge folgte jüngst mit einem neuen Allzeithoch das nächste Ausrufezeichen seitens dieses Marktbreitemaßstabs. Selbst jenseits des Atlantiks für die dortigen Aktienindizes hat sich die Advance-/Decline-Linie zuletzt deutlich verbessert. Per Saldo stellt die Marktbreite derzeit einen unterstützenden Faktor dar, sodass sich der freundliche Jahresstart durchaus fortsetzen könnte.

Advance-/Decline-Linie Stoxx Eur. 600® (Daily)

Quelle: Macrobond, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Advance-/Decline-Linie Stoxx Eur. 600®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

