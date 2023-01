DAX: Auf Richtungssuche.

Der Deutsche Aktienindex DAX verharrt in der Handelsspanne des gestrigen Tages in einer ziemlich engen Seitwärtsspanne und lässt mit klaren Impulsen weiter auf sich warten. Klar erkennbar ist aber, dass dem Barometer sichtlich die Puste ausgegangen ist und der DAX schon bald zu einer gesunden Konsolidierung nach der Rallye der letzten Wochen ansetzen könnte.

Schließlich hat der DAX seit Jahresbeginn bis zum heutigen Handelstag X Prozent an Wert zugewonnen, und das nur in zweieinhalb Wochen. Eine gesunde Konsolidierung könnte demnach Abwärtspotenzial an 15.000 Punkte hervorbringen, darunter auf 14.818 und vielleicht sogar noch 14.585 Punkte.

Auf der Oberseite bleibt das Auswärtspotenzial wegen mangelnder Durchzugskraft beschränkt, dennoch könnte nach Ende der Konsolidierung ein Folgeanstieg das Barometer in den Bereich von 15.542 Punkten vorantreiben.

Allerdings sollte man sich als Investor auch die Fundamentaldaten der deutschen Wirtschaft näher ansehen, zumal diese sich nicht unbedingt von ihrer besten Seite präsentieren und die Börse noch einmal nach unten reißen könnten. Entscheidende Impulse werden auf Sicht der nächsten Tage von Quartalsbilanzen geprägt sein.

Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 15:15 Uhr mit Zahlen zur US-Industrieproduktion per Dezember und ab 16:00 Uhr mit Lagerbeständen aus November fortgesetzt. Zeitgleich wird noch der NAHB-Hausmarktindex per Dezember vorgestellt, direkt gefolgt vom Index der Frühindikatoren der USA aus Dezember. Wichtigstes Ereignis dürfte dagegen heute Abend mit der Veröffentlichung des Beige Books um 20:00 Uhr bevorstehen.