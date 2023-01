DAX konsolidiert, Notenbanken Impulse, BASF zeigt Minus, Goldman Sachs, Linde

Die Gerüchte um die weitere Zinsentwicklung seitens der EZB sorgten gestern für ein neues und dynamisches Verlaufshoch im DAX und heute Nacht seitens der Bank of Japan ebenfalls für weitere Liquidität an den Märkten. Dies verarbeitet der DAX heute und notierte am Morgen zunächst leichter. Nun erfolgt zum Mittag ein Rücklauf an die 15.200er-Marke.

Darüber sprechen wir mit unserem Händler Roland, interpretieren auch gleich die aktuellen Inflationsdaten aus Europa zu den Verbraucherpreisen und haben einen Blick auf das Sentiment in den USA gerichtet. Dort hielten sich die Technologiewerte sehr gut, doch der Dow Jones geriet unter Druck. Maßgeblich wegen der Quartalszahlen von Goldman Sachs, die bei Umsatz, Gewinn und Aussichten nicht überzeugen konnten.

Aus Deutschland vermeldet heute die BASF einen Rückzug aus dem Russlandgeschäft und damit eine Milliardenabschreibung bei Wintershall Dea. Dies scheint das Ende eines jahrelangen Versuchs, dort Geld zu verdienen. Auf die Dividende hat dies nach aktueller Interpretation keinen Einfluss, aber in der Bilanz blieb diese Milliardensumme auf jeden Fall ersichtlich. Entsprechend schwach war die Aktie in einer ersten Reaktion gestern Abend, erholt sich heute aber wieder deutlicher.

Bei Linde steht heute eine Entscheidung an, ob der Verbleib im DAX auch über 2023 hinweg Bestand haben soll. Diese Option wurde schon länger diskutiert, da das Listing dieses großen Wertes mit einer Deckelung in der DAX-Gewichtung und letztlich aus Unternehmenssicht auch mit einer Deckelung bei der Performance verbunden ist. Die Linde AG würde in diesem Fall nur noch an der Wall Street gehandelt.

Wird daraufhin die Rheinmetall der nächste DAX-Aufsteiger im März oder die Commerzbank? Wir spekulieren etwas...

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.