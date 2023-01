Dax legt nach Kurskorrektur wieder zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger haben nach der jüngsten Kurskorrektur wieder bei Aktien zugegriffen.

Der deutsche Leitindex startete zum Abschluss der Börsenwoche am Freitag 0,5 Prozent höher bei 14.989 Punkten in den Handel. Jetzt komme vieles darauf an, wie Anlegerinnen und Anleger damit umgehen, dass der Dax am Vortag wieder unter die 15.000-Punkte-Marke zurückgefallen ist, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Am Donnerstag hatten Rezessionsängste der zu Jahresanfang begonnnen Börsenrally ein Ende gesetzt und die Kurse nach unten getrieben.

Bei den Einzelwerten verloren die Anteilsscheine von Siemens Energy nach einer Prognosesenkung mehr als zwei Prozent auf 18,32 Euro. Unerwartet hohe Garantie- und Wartungskosten bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa Renewable Energy setzen dem Energietechnikkonzern weiterhin zu.

