Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Zum Wochenschluss wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Donnerstag hatte er belastet von Rezessionssorgen 1,7 Prozent tiefer bei 14.920,36 Punkten geschlossen.

Dax-Anleger richten am Freitag ihren Blick auf die deutschen Erzeugerpreise für Dezember. Anleger erhoffen sich davon, dass sich die Signale für ein allmähliches Abebben des noch immer hohen Inflationsdrucks in Deutschland mehren. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die Erzeugerpreise zum Vorjahr um 20,8 Prozent gestiegen sind. Im November gab es noch einen Zuwachs von 28,2 Prozent und im Oktober von 34,5 Prozent. Auch die vorläufigen Zahlen zu deutschen Exporten in Nicht-EU-Staaten werden erwartet. Zudem stehen erneut Reden von Vertretern der US-Notenbank (Fed) sowie der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, an. Von den Auftritten erhoffen sich Investoren Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik der Währungshüter.

Bei den Unternehmen geht die Berichtsaison weiter. Etliche Firmen öffnen ihre Bücher und legen Zahlen zum vierten Quartal vor. Darunter sind die schwedischen Unternehmen Ericsson und Sandvik sowie der US-Ölfeldausrüster Schlumberger.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.920,36

Dax-Future

15.066,00

EuroStoxx50

4.094,28

EuroStoxx50-Future

4.122,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.044,56 -0,8 Prozent

Nasdaq

10.852,27 -1,0 Prozent

S&P 500

3.898,85 -0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 26.553,53 +0,6 Prozent

Shanghai

3.265,48 +0,8 Prozent

Hang Seng

21.981,02 +1,5 Prozent

(Bericht von Nette Nöstlinger.)