EQS-News: GBC AG: Einladung zum 6. IIF - International Investment Forum am 15. Februar 2023 // Anmeldung ab sofort möglich

Willkommen zum nächsten ganztägigen Online-Event mit bis zu 20 Small Caps, Hidden Champions, großen Namen und Unternehmen mit großartigen Innovationen. Wir möchten Sie herzlich einladen, am 6. International Investment Forum (IIF) am 15. Februar 2023 ab 09:55 Uhr MEZ teilzunehmen. Die ANMELDUNG ist jetzt geöffnet! Als reine Online-Live-Veranstaltung bietet das IIF direkte Einblicke in überwiegend börsennotierte Unternehmen aus aller Welt. Treffen Sie CEOs und Top-Manager aus verschiedenen Sektoren wie Industrie, Software, Biotech, Rohstoffe, Energie und anderen Bereichen. Die Referenten bieten einzigartige Einblicke und beantworten live die Fragen der Teilnehmer. Den genauen Zeitplan (dieser wird laufend aktualisiert) sowie eine Übersicht aller bis zu 20 präsentierenden Unternehmen, welche sich in 30-minütigen Slots vorstellen, finden Sie unter folgendem Link: https://ii-forum.com/timetable-6-iif/ Die Teilnahme ist für alle Investoren und Pressevertreter kostenlos. Die Veranstaltung findet mit der Konferenzsoftware ZOOM statt. Bitte nutzen Sie den folgenden Link zur ANMELDUNG. https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_m8wZnXB-QKyFfRNK8LJOGQ Weitere Details zum IIF finden Sie unter: www.ii-forum.com Wir freuen uns, Sie zu sehen! Das Konferenzteam der GBC AG und Apaton Finance GmbH

