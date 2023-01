Lufthansa: So sieht eine Bodenbildung aus

Nachdem die Lufthansa-Aktie bei 22,30 Euro im Dezember 2017 ihren vorläufig letzten markanten Höhepunkt markiert hatte, geriet die Aktie merklich unter Druck und gab bis Mai 2020 auf gerade einmal die 5,00 Euro nach. Erst in diesem Bereich und mit Zutun des deutschen Staates stabilisierte sich das Papier in diesem Bereich und schwankte die letzten Jahre über grob seitwärts. Auf der Oberseite wurde die Aktie bislang durch eine Hürde bei rund 9,00 Euro begrenzt. Genau diesen Widerstand attackiert der Wert in dieser Woche und könnte im Erfolgsfall ein frisches Kaufsignal hervorbringen.

Mittelfristige Weichenstellung

Nachhaltige Wochenschlusskurse oberhalb von 9,10 Euro würden erste Hinweise auf einen Bodenabschluss liefern, dem zugehörig könnten Kursgewinne an 10,98 Euro folgen. Das maximale Erholungsziel auf Sicht der nächsten Wochen wird jedoch auf rund 12,00 Euro taxiert. Entsprechend könnte man von einem derartigen Szenario überdurchschnittlich durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN UK9ZFM profitieren. Ein misslungener Ausbruch könnte zuvor allerdings noch einmal Abschläge auf 7,91 Euro forcieren. Aber erst darunter dürfte ein Test der Tiefstände aus 2022 um 5,25 Euro einsetzen.