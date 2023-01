Saudi-Arabien und das Weltwirtschaftsforum starten den Innovationsbeschleuniger, Kollaboration im globalen Metaverse-Dorf erkunden

Eine hochrangige Delegation aus Saudi-Arabien nahm an einem multilateralen Treffen mit der Führung des Weltwirtschaftsforums (WEF) auf dem WEF-Jahrestreffen 2023 teil.

Das Königreich Saudi-Arabien und das Weltwirtschaftsforum haben einen Innovationsbeschleuniger gestartet, um die Transformation voranzutreiben.

Seine Hoheit Prinz Faisal Bin Farhan Al Saud, Außenminister, Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Reema bint Bandar Al Saud, Botschafter in den Vereinigten Staaten von Amerika, Seine Exzellenz Abdullah bin Amer Alswaha, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, Seine Exzellenz Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, Minister für Industrie und Bodenschätze, und Seine Exzellenz Faisal F. Alibrahim, Minister für Wirtschaft und Planung, trafen sich mit Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF), und Børge Brende, Präsident des Weltwirtschaftsforums (WEF), um Bereiche von gemeinsamem Interesse zu erkunden.

Während des Treffens SE Abdullah bin Amer Alswaha, Vorstandsvorsitzender der König-Abdulaziz-Stadt für Wissenschaft und Technologie (KACST) und Vorstandsvorsitzender der Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbehörde (RDIA), und Børge Brende, Präsident des Weltwirtschaftsforums (WEF), unterzeichnete eine Absichtserklärung (LoI) zur Einrichtung eines neuen Accelerator-Programms zur Förderung von Innovationen in Saudi-Arabien.

Im Rahmen der Absichtserklärung (LoI) wird König-Abdulaziz-Stadt für Wissenschaft und Technologie (KACST) mit dem Weltwirtschaftsforums (WEF) zusammenarbeiten, um Experten und Wissenspartner aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammenzubringen, um neue vielversprechende Märkte zu identifizieren und zu erschließen, als Teil der laufenden Arbeit zur Umgestaltung der saudischen Wirtschaft.

Während des Treffens betonten die Delegierten die Rolle des Königreichs als Pionierpartner im Globale Kollaboration Dorf der Foren, das das Metaverse nutzen wird, um der globalen Gemeinschaft zu dienen.

Saudi-Arabien beabsichtigt, im Dorf ein Haus zu bauen, das Möglichkeiten, Investitionen und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen nationalen Interessengruppen und internationalen Einrichtungen eröffnet. Es wird als Instrument zur Teilnahme an Veranstaltungen, zur Interaktion mit Menschen, zum Wissensaustausch und für Ankündigungen genutzt werden.

Bei dem Treffen wurde hervorgehoben, dass Saudi ARAMCO als eines der führenden Unternehmen des saudischen Privatsektors das erste Unternehmen ist, das ein Haus im Globale Kollaboration Dorf baut.

Das Treffen umfasste auch Investitionen in grüne Technologien sowie die Stärkung von Frauen und Jugendlichen als wichtige Voraussetzung für einen wirksamen Klimaschutzmaßnahmen. Das Treffen informierte über den Fortschritt der Projekte, die auf der WEF-Jahrestagung 2022 gestartet wurden.

Darüber hinaus befassten sich die Delegierten mit der Zukunft der Bergbauindustrie in Saudi-Arabien und ihren ungenutzten Möglichkeiten, insbesondere in Anbetracht angesichts der steigenden Nachfrage nach Mineralien und der Bedeutung der Nutzung der vierten industriellen Revolution und grüner Technologien.

Über das Königreich Saudi-Arabien auf dem Weltwirtschaftsforum 2023:

Die Teilnahme Saudi-Arabiens an der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums 2023 unterstreicht das Engagement des Königreichs, mit anderen Nationen in einen sinnvollen Dialog zu treten, um Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen der Welt zu entwickeln. In Anerkennung der entscheidenden Rolle, die internationale Zusammenarbeit bei der Gewährleistung globaler Stabilität spielt, verstärkt Saudi-Arabien seine Bemühungen auf der Weltbühne, als Brücke zwischen kurzfristiger Stabilität und langfristiger Transformation zu fungieren.

