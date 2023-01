Silberpreis: 25 Dollar weiter in Schlagdistanz – Fed und EZB im Blick

Der Silberpreis kann sich mit einem Wochenplus von über 2,50 Prozent weiterhin sehen lassen. Insbesondere nachlassende Inflations- und Zinssorgen haben Anleger zurück in Silber bewegt. Aus charttechnischer Sicht bleibt nun die Hürde in Höhe von 25 Dollar wichtig.

Eine Unze kostet am Mittwochvormittag laut IG-Indikation rund 24,23 Dollar und damit 1,22 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Inflations- und Zinssorgen lassen nach – US-Dollar verliert weiter an Stärke

Dass die vor allem im vergangenen Jahr dominierenden geldpolitischen Sorgen zu Jahresbeginn wieder nachlassen, dürfte ganz nach dem Geschmack der Anleger sein. Die rückläufige Inflationsentwicklung jenseits des Atlantiks hat den Risikoappetit der Investoren wieder zurückgeholt. Der damit in diesem Zusammenhang schwächelnde US-Dollar macht den Silberpreis für Anleger außerhalb des Dollarraums somit wieder attraktiver.