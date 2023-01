Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Sunrise Business führt neue Collaboration-Lösung ein



18.01.2023 / 09:30 CET/CEST



Sunrise erweitert Business Cloud PBX und Business Kombi um die Option Sunrise Business Collaboration.

Mit dieser Option profitieren Kundinnen und Kunden von Instant Messaging, Audio- und Video-Kommunikation sowie Dokumenten- und Screen-Sharing und vielen weiteren Funktionen.

Die Option Sunrise Business Collaboration kostet CHF 6.- pro Nutzer und Monat. Sunrise Business führt für Business Cloud PBX und Business Kombi die Option Sunrise Business Collaboration ein. Die Option erweitert die Telefonanlage, die volle Integration für zertifizierte SIP-Telefone und analoge Telefone bietet, um moderne Kommunikationskanäle. Dadurch erleichtert Sunrise Business kleinen bis mittleren Unternehmen die Zusammenarbeit. «Dank der Sunrise Business Collaboration Option transformieren Unternehmen ihren Way of Working, ohne dafür in eine komplett neue Collaboration-Lösung investieren zu müssen», freut sich Robert Redeleanu, Chief Business Officer von Sunrise. Er führt aus: «Die bestehende Sunrise Festnetznummer wird automatisch in die Kommunikationssoftware integriert.» Unternehmen profitieren neben den bisherigen Funktionen wie Rufumleitungen, persönlichen Ansagetexten und Gesprächsstatistiken neu von Collaboration-Features wie Instant Messaging, Audio- und Video-Konferenzen mit bis zu 50 Teilnehmenden, Gruppenräumen und Screen- sowie Dokumenten-Sharing. Dabei beschränkt sich die Zusammenarbeit nicht auf das Team – auch Externe können bei Bedarf in die Interaktionen einbezogen werden. Modernisierung ohne zusätzlichen Investitionsbedarf Die virtuelle Telefonanlage Business Cloud PBX wird über den Webbrowser verwaltet. Neue Teammitglieder oder Standorte sowie zusätzliche Features können auf diesem Weg unkompliziert ergänzt werden. Mit der neuen Collaboration-App, die für iOS und Android zur Verfügung steht, sind die Kundinnen und Kunden nun auch in der Lage, standortunabhängig miteinander zusammenzuarbeiten. Ob die Kolleginnen und Kollegen verfügbar sind, zeigt einem der Präsenzstatus. Um Sunrise Business Collaboration zu nutzen, müssen Kundinnen und Kunden über die Sunrise Lösungen Business Cloud PBX oder Business Kombi verfügen. Die zusätzlichen Kosten für die Option Business Collaboration belaufen sich auf CHF 6.-/Nutzer und Monat. Somit profitieren Kundinnen und Kunden von einem Abo-Modell mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr Informationen Pressemitteilung (PDF) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000

