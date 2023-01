Villeroy (EZB) - EZB wird Inflation zurückdrängen in Richtung zwei Prozent

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau die derzeit hohe Inflation im Euro-Raum erfolgreich zurückdrängen.

"Wir werden die Inflation zurückbringen in Richtung zwei Prozent bis Ende 24 oder 25", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Davos am Rande des Weltwirtschaftsforums dem Sender Bloomberg TV. Aus seiner Sicht sollte Europa in diesem Jahr eine Rezession abwenden können. "Die Wirtschaftsaktivität ist robuster als erwartet", sagte er. Die Inflation werde sehr wahrscheinlich im ersten Halbjahr ihren Höhepunkt erreichen und dann fallen.

"Aber wir müssen Kurs halten in unserem Kampf gegen die Inflation", sagte Villeroy. Vergangenes Jahr habe die EZB einen Sprint in Richtung Normalisierung unternommen. Der neutrale Zins bei um die zwei Prozent, der die Wirtschaft weder anschiebt noch bremst, sei sehr schnell erreicht worden. "Dieses Jahr geht es mehr um einen Mittelstreckenlauf", führte er aus. Die EZB werde auf ihrem Straffungskurs den Zinsgipfel voraussichtlich bis zum Sommer erreichen. "Danach werden wir bei dieser Endrate so lange bleiben wie es notwendig ist, um die Inflation zurückzubringen in Richtung zwei Prozent," führte er aus.

Die EZB hat im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen im vergangenen Jahr seit Juli bereits viermal angehoben - zuletzt im Dezember um 0,50 Prozentpunkte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zudem weitere Zinserhöhungen im Umfang von jeweils 0,50 Prozentpunkten in Aussicht gestellt. Im Dezember lag die Teuerung im Währungsraum nach einer ersten Schätzung bei 9,2 Prozent, das ist immer noch mehr als vier Mal so hoch wie die EZB-Zielmarke von zwei Prozent. Die nächste EZB-Zinssitzung findet am 2. Februar in Frankfurt statt.

