Von der Leyen: Solarindustrie braucht doppelt so viele Arbeitskräfte

STRASSBURG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitskräfte in der europäischen Solarindustrie muss sich nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bis 2030 verdoppeln. Bis dahin würden dort mehr als eine Million Menschen gebraucht, sagte die deutsche Spitzenpolitikerin am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg. "Das ist eine große Herausforderung." Aber dies sei auch eine gute Gelegenheit, um Jobs der Zukunft zu schaffen. Dies werde zu einer absoluten Priorität gemacht werden, so von der Leyen.

Nach Angaben des Branchenverbands Solar Power Europe arbeiteten 2021 im Solarsektor in der EU 466 000 Vollzeitbeschäftigte. Das seien 108 000 mehr als im Vorjahr. Von den Vollzeitbeschäftigten seien rund 44 Prozent direkt in der Solarindustrie beschäftigt, der Rest in mit der Branche verbundenen Unternehmen, etwa in der Logistik./mjm/DP/jha