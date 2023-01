Aktien New York: Anleger machen weiter Kasse

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben auch am Donnerstag Gewinne mitgenommen. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,41 Prozent auf 33 159,83 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,47 Prozent auf 3910,22 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,60 Prozent auf 11 341,92 Punkte ein.

US-Konjunkturdaten hatten zunächst wenig Einfluss auf die Notierungen. Laut dem Philly-Fed-Index hellte sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im Januar deutlicher als erwartet auf, signalisierte aber immer noch einen Rückgang der Wirtschaftsaktivität. Derweil ging die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend erneut zurück - Analysten hatten hingegen einen Anstieg erwartet. Weiter schwach zeigt sich der US-Häusermarkt: Im Dezember war sowohl die Zahl der begonnenen Neubauten als auch der Genehmigungen für neue Häuser weiter gesunken./edh/mis