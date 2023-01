Brenntag - Hoffnung auf möglichen Doppelboden

Seit Anfang September 2021 befindet sich die Brenntag-Aktie im Korrekturmodus. Im 4. Quartal hat der Titel dabei erneut zwei Mal die alte Ausbruchszone bei knapp 60 EUR zurückgetestet. Der erfolgreiche Jahresauftakt – inklusive der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 61,04 EUR) – lässt einen möglichen Doppelboden an Konturen gewinnen. In die gleiche Kerbe schlagen das auf Monatsbasis ausgeprägte Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen „Hammers“ bzw. die im Quartalsbereich vorliegende „Kreisel-Formation“. Auf der Indikatorenseite unterstreicht zudem das neue MACD-Kaufsignal die Trendwendeambitionen des Chemietitels. Als charttechnisches „i-Tüpfelchen“ kommt nun der Spurt über die Kombination aus dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 65,03 EUR) und dem Korrekturtrend der letzten anderthalb Jahre (akt. bei 66,14 EUR) hinzu. Damit kann die gesamte Korrektur seit September 2021 letztlich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden (siehe Chart). Als Absicherung bietet sich in der gegenwärtigen Ausbruchssituation der o. g. langfristige Durchschnitt der letzten 200 Wochen an.

Brenntag (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Brenntag

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

