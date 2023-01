Medwedew droht bei russischer Niederlage mit Atomschlag

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hat dem Westen mit einem Atomschlag gedroht.

"Die Niederlage einer Atommacht in einem konventionellen Krieg kann einen Atomkrieg auslösen", schrieb Medwedew, der stellvertretende Vorsitzender des russischen Sicherheitsrat ist, am Donnerstag auf dem Messenger-Dienst Telegram. "Nuklearmächte haben noch nie große Konflikte verloren, von denen ihr Schicksal abhängt", fügte Medwedew hinzu, der von 2008 bis 2012 russischer Präsident war. Er hatte den westlichen Staaten in den vergangenen Monaten immer wieder mit drastischen Schritten Russlands gedroht, sollten sie ihre Militärhilfe für die Ukraine verstärken.

Das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, äußerte sich ähnlich. "Wir beten zum Herrn, dass er die Verrückten zur Vernunft bringt und ihnen hilft zu verstehen, dass jeder Wunsch, Russland zu zerstören, das Ende der Welt bedeuten wird", sagte er in einer Predigt. Die Führung in Moskau betont immer wieder, dass der Westen und vor allem die USA Russland zerstören wollten. Die westlichen Regierungen widersprechen dem energisch. Man helfe nur der Ukraine, sich gegen einen von Moskau am 24. Februar 2022 begonnenen Krieg zu verteidigen.

Auf die Frage, ob die Äußerungen Medwedews bedeuten, dass Russland die Krise auf eine neue Stufe hebe, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow: "Nein, das bedeutet es absolut nicht". Medwedews Äußerungen stünden in vollem Einklang mit der russischen Nukleardoktrin, die einen Nuklearschlag nach einer "Aggression gegen die Russische Föderation mit konventionellen Waffen (erlaubt), wenn die Existenz des Staates selbst bedroht ist".

