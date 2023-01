Northrop Gruman: Goldene Zeiten sehen anders aus…

Bereits in der abgelaufenen Handelswoche unterschritt das Papier des Rüstungskonzerns die Verkaufsmarke von 481,25 US-Dollar und glitt sogleich unter den EMA 50 ab. In dieser Woche werden die Verluste fortgesetzt, weitere Abschläge sind demnach im Rahmen einer gesunden Konsolidierung zu erwarten und könnten für ein kurzzeitiges Short-Investment herhalten. Interessant dürfte der Rücksetzer dennoch für long ausgerichtete Anleger werden, wenn die Aktie sich verbilligt und dadurch wieder deutlich attraktiver für Investoren wird.

Konsolidierung für Einstieg interessant

Im Prinzip könnte auch ein direkter Short-Einstieg in das Wertpapier des Rüstungskonzerns erfolgen, um zumindest an der Konsolidierung der Aktie zu partizipieren. Ziele sind kurzfristig im Bereich von 431,92 und darunter bei 385,00 US-Dollar angesiedelt. Von da an dürften aber wieder Käufer sukzessive zurückkehren, weil in diesem Bereich eine mehrjährige Horizontalunterstützung verläuft und sicherlich stabilisierend auf die Kurse einwirken dürfte. Ein Pullback auf der Oberseite dürfte dagegen am kurzzeitigen Aufwärtstrend der letzten Monate um 488,50 US-Dollar scheitern. Überraschend käme dagegen ein Wiedereintritt in diesen Trendverlauf.