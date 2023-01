NVIDIA: Abwärtstrend durchbrochen!

Die historischen Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Rückgang bei Verkäufen von PCs im Jahr 2022 haben die Aktie von NVIDIA längere Zeit stark belastet. Durch die rasante Kurserholung der letzten Wochen hat der Chipriese im Geschäftsjahr 2022/23 wieder ein erwartetes KGV von aktuell 56,77 und reagiert daher sehr sensibel auf Zweifel der Marktteilnehmer am Wachstum von NVIDIA. Doch das Management ist nicht untätig und sucht immer neue Märkte für die Grafikkarten. Aktuell ist NVIDIA eine Kooperation mit dem Auftragsfertiger Foxconn eingegangen. Foxconn will Bordcomputer für Automobile auf Basis der NVIDIA-Architektur „Orin“ bauen. Die Mercedes-Benz-Group gilt schon als fixer Abnehmer der Orin-Zentralrechner. Die Schwaben rechnen mit der bevorstehenden Zulassung ihres autonomen Fahrsystems auf den Highways der US-Staaten Nevada und Kalifornien.

Zum Chart

Die Aktie von NVIDIA hat nach der langen Verlustphase mit einem Minus in der Spitze von knapp 70 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernwiderstandes von 114,11 US-Dollar am 13. Oktober 2022 und hat mittlerweile wieder 56 Prozent hinzugewonnen. Im Vorfeld wurde der Abwärtstrend am 10. November signifikant durchbrochen und eine Seitwärtssequenz gestartet. Es erscheint möglich, dass der Kernwiderstand bei 188,43 US-Dollar überwunden wird und der Kurs weiter Boden gutmacht. Dabei könnte der Widerstand bei 227,56 US-Dollar angelaufen werden. Die Marktteilnehmer sind mittlerweile jedoch vorsichtiger, wodurch ein Test der Unterstützung bei 148,94 US-Dollar in den nächsten Wochen nicht unwahrscheinlich erscheint. Ein exogener Schock wie beispielsweise eine Eskalation im Ukrainekonflikt kann nie ausgeschlossen werden.