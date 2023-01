Ölpreise im Rückwärtsgang – US-Daten belasten

Schwache Vorgaben aus den Vereinigten Staaten haben die Ölpreise am Donnerstagmorgen unter Druck gesetzt. Maue Konjunkturdaten schüren neue Rezessionsängste. Auch das sogenannte „Beige Book“ hat kein gutes Haar an der Wirtschaft gelassen.

Die US-amerikanische Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI ) verbilligt sich um rund 1,20 Prozent auf 78,80 Dollar je Barrel.

Industrieproduktion und Einzelhandel in den USA enttäuschen – Beige Book trübt Stimmung zusätzlich

Ein unerwartet hoher Rückgang im Einzelhandelssektor und ein Nachgeben der Industrieproduktion auf US-Boden hat Anleger dies- und jenseits des Atlantiks verprellt. In diesem Kontext nehmen die schwelenden Rezessionssorgen wieder an Fahrt auf.

Zudem beschäftigt Anleger ein Bericht des US-Währungshüters. Laut dem am Mittwochabend veröffentlichten „Beige Book“ der Fed blicken die US-Unternehmen pessimistisch auf die Wirtschaft im Jahr 2023.