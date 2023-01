RHEINMETALL - Aktie wieder am Allzeithoch

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 220,800 € (XETRA)

Die Rheinmetall-Aktie befindet sich seit November 2000 nach einem Allzeittief bei 6,41 EUR in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Vor knapp einem Jahr brach die Aktie aus einer fast drei Jahre andauernden Korrektur nach oben aus und schoss innerhalb weniger Wochen auf ein Hoch bei 225,00 EUR nach oben.

Seitdem läuft die Aktie volatil seitwärts. Daran änderte auch der Anstieg auf das aktuelle Allzeithoch bei 227,90 EUR im Juni 2022 nichts. Der Widerstandsbereich zwischen 225,00 und 227,90 EUR stellt die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung dar. Die Unterstützung bei 140,45 EUR übernimmt diese Funktion auf der Unterseite. Seit September 2022 zog der Aktienkurs wieder deutlich an. In dieser Woche erreicht er den Widerstandsbereich um 225,00-227,90 EUR.

Was wäre möglich, wenn …

Gelingt der Rheinmetall-Aktie ein Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung seit April 2022, dann ergäbe sich ein Fortsetzungssignal für die langfristige Rally. Ein rechnerisches Ziel läge dann bei 369,80 EUR. Mit einem Anstieg dorthin könnte die Aktie an eine mögliche obere Begrenzung der langfristigen Rally seit dem Jahr 2000 ansteigen.

Sollte die Aktie unter 202,70 EUR abfallen, würden die Chancen auf einen baldigen Ausbruch deutlich sinken. In diesem Fall könnte der Wert die Seitwärtsbewegung der letzten Monate erneut durchhandeln, also in Richtung der unteren Begrenzung bei 140,45 EUR abfallen.

Fazit: Die Rheinmetall-Aktie steht kurz vor einem großen Kaufsignal. Aber noch ist dieses Signal nicht da.

