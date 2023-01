SDG Transatlantic Leaders – Europäer hängen die Amerikaner deutlich ab!

Die Leitindizes rund um den Globus starteten mehrheitlich freundlich in das neue Börsenjahr. Dies gilt auch für den UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index – ein Index der aus Standardwerten aus Europa und den USA besteht und zuletzt vergleichsweise geringe Schwankungen zeigte. Zu den Zugpferden im laufenden Jahr zählten die Europäer und hier vor allem die Anteilsscheine von ASML Holding, Aurubis, Lanxess, Nel und Wacker Chemie.

Der niederländische Halbleiterausrüster ASML Holding meldete zum dritten Quartal 2022 einen Auftragsbestand von 38 Milliarden Euro. Ein neuer Rekord! Die EU hat 2022 in der European Chips Act den Ausbau der Produktionskapazitäten für Halbleiter und entsprechende Subventionen vereinbart. Infineon und Globalfounder haben den Ausbau von Produktionskapazitäten rund um Dresden 2022 bereits angekündigt. TSMC plant den Aufbau eines Werks in Dresden. In den USA zog US-Präsident Joe Biden im vergangenen Sommer nach und unterschrieb den Chips & Science Act. Darin sind unter anderem Subventionen für die Halbleiterindustrie im Wert von rund 52,7 Milliarden US-Dollar enthalten. Vor diesem Hintergrund zeigte sich das Management von ASML Holding bei der Vorlage der Q3-Zahlen weiter zuversichtlich und plant den Ausbau der eigenen Kapazitäten bis 2025. Der Kupferhändler und Recyclingspezialist Aurubis meldete starke Zahlen für das abgelaufende Geschäftsjahr 2021/22 und gab im Dezember ein Investitionspaket für nachhaltige Projekte im Wert von 530 Millionen Euro bekannt. Diese Meldung kam bei Investoren gut an. Spezialchemiekonzerne wie Lanxess und Wacker Chemie mussten 2022 teils kräftig Federn lassen. Seit dem Tief vom Oktober 2022 verbesserten sie sich jeweils um rund 50 Prozent. Zuletzt gab es auch eine Reihe von positiven Analystenkommentaren. Der Elektrolyseur-Hersteller Nel erhielt kürzlich von der norwegischen Statkraft einen Auftrag über Elektrolyseure im Umfang von 40 MW. Bis 2030 plant Statkraft die Hydrogen-Kapazitäten auf insgesamt 2 GW auszubauen. Nel kann sich also berechtigte Hoffnungen auf weitere Aufträge machen. Der deutsche Green Energy-Konzern HH2E hat Interesse an zwei 60 MW-Anlagen bekundet. Nel ist somit gut im Markt positioniert. Der größte Schwachpunkt ist: Die Norweger schreiben weiterhin rote Zahlen.

Europas Zykliker gefragt, US-Healthcare schwächelt

Der von UniCredit entwickelte UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index beinhaltet Aktien von europäischen und amerikanischen Unternehmen aus insgesamt elf Sektoren, wobei aus jedem Sektor jeweils die fünf Titel ausgewählt werden, die über den höchsten SDG-Score verfügen. Macht also insgesamt 55 Unternehmen. Der SDG-Score wird von ISS ESG auf Basis eines hochwertigen Ratings ermittelt. ISS ESG ist einer der weltweit führende Anbieter von Nachhaltigkeitsratings. Überprüfungen finden vierteljährlich statt. Die Gewichtung erfolgt auf Basis der freien Marktkapitalisierung, multipliziert mit dem SDG-Score. Hohe Nachhaltigkeit wird also mit einem höheren Gewicht im Index belohnt.

Die Weltgemeinschaft hat im Jahr 2015 die Agenda 2030 der Vereinten Nationen verabschiedet. Sie bildet auch die Basis der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Mit der Agenda soll weltweit ein menschenwürdiges Leben ermöglicht und dabei auch die natürlichen Lebensgrundlagen bewahrt werden. Die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, die Sustainable Development Goals (SDGs), richten sich an alle: die Regierungen weltweit, aber auch die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft und die Wissenschaft. Zu den Zielen zählen beispielsweise die weltweite Sicherung der Ernährung, die Bereitstellung von sauberer und bezahlbarer Energie und die Beendigung von Ungleichheiten (eine Übersicht über alle 17 Ziele und ihre Bedeutung finden Sie auf der UN-Seite: sdgs.un.org).

In den zurückliegenden Wochen legten europäische Zykliker, Immobilienkonzerne wie Fabege und Gecina sowie Spezialisten wie der Wasserstoffexperte Nel überdurchschnittlich stark zu. Gesundheitsaktien wie beispielsweise CVS Health, GlaxoSmithKline oder Regeneron konnten zuletzt nicht mithalten. Die meisten Unternehmen werden in den nächsten Wochen erneut ihre Bücher öffnen und Geschäftszahlen präsentieren. Möglicherweise können sie positive Impulse geben. Rezessions- und Zinsängste dürften auch in den kommenden Wochen die Notierungen an den Aktienmärkten prägen. Anleger müssen also weiterhin mit teils deutlichen Schwankungen rechnen.

