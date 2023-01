Tesla: Kurs stabilisiert sich!

Der Elektroautohersteller Tesla senkt die Preise nicht nur in Deutschland, sondern auch in Märkten wie Frankreich, Großbritannien, China und den USA deutlich. In Amerika wurden die Preise je nach Modell um bis zu 20 Prozent gesenkt, in China hatte Tesla die Preise bereits vor einer Woche um rund 13 Prozent gesenkt. Tesla selbst begründet die Preissenkungen damit, dass sich die Situation in den Fabriken langsam wieder normalisiert hat und die Einsparungen an die Kunden weitergegeben werden können. Aber auch der Markt hat sich verändert. Es geht darum, Marktanteile zu gewinnen, wofür Tesla bereit ist, seine überdurchschnittlichen Gewinnmargen von zuletzt rund 27 Prozent brutto zu opfern. Tesla muss agieren, um den Output wieder zu steigern. Die Gigafactory in Schanghai lieferte im Dezember 2022 nur noch knapp 56.000 Fahrzeuge aus, was einer 44-prozentigen Senkung gegenüber dem Vormonat entspricht.

Zum Chart

Ab Anfang November 2021 hat der Aktienkurs von Tesla eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet. Davor wurde im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 ein partielles Tief am Level von 23,37 US-Dollar markiert. Dieses Tief war auch die Basis für einen Kursanstieg auf das All Time High bis zum Niveau von 414,50 US-Dollar am 4. November 2021. Das All Time High war auch der Start eines Abwärtstrends, der bis zum 2. Dezember 2022 bestand hatte. Danach ging der Kurs in den freien Fall über und sackte bis zum partiellen Tief bei 101,81 US-Dollar am 6. Januar 2023 ab. Aktuell ist eine Kurserholung bis zum Level von 128,78 US-Dollar zu beobachten, die ausgehend vom Tief bereits knapp 30 Prozent an Kursgewinn entspricht. Die Erholung könnte zu einem weiteren Hochlauf des Kurses bis zum Widerstand bei 152,76 US-Dollar führen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der übergeordnete Abwärtstrend fortgesetzt wird, nachdem das bisher an den Tag gelegte Output-Wachstum aufgrund einer temporären Marktsättigung nicht mehr erreicht wird. Das Auslaufen der Subventionen für Elektroautos in China könnte den beabsichtigten Absatz von elektrisch betriebenen Automobilen negativ beeinflussen.