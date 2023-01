The Walt Disney Company: Top-Reboundaktie für 2023?

Werbung

Avatar-Fortsetzung knüpft an frühere Erfolge an

In diesem Jahr feiert das Medienunternehmen Walt Disney sein 100-jähriges Bestehen. Walter Elias „Walt“ Disney produzierte in den frühen 1920er-Jahren mit seinem ersten Trickfilmstudio kurze Werbefilme und Cartoons, kurze Zeit später gründete er mit seinem Bruder Roy O. Disney die Walt Disney Company. Die beiden Brüder dachten sich etwas Besonderes aus und vermischten Trickfilme und Realfilme miteinander. 1928 gelang mit der Erfindung von Micky Maus der große Durchbruch. Heute ist Walt Disney das wohl bekannteste Filmstudio der Welt. Auch 100 Jahre nach der Gründung ist das Unternehmen auf dem Weg, mit der Avatar-Fortsetzung „The Way of Water“, an die früheren Erfolge anzuknüpfen. Im Jahr 2009 sorgte Walt Disney mit dem Science-Fiction-Film „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ bereits für Furore. Der neueste Streifen führte zuletzt das fünfte Wochenende in Folge die Liste der inländischen Einspielergebnisse in den USA an. Auch in Deutschland ist der Film mit seiner ungewöhnlich langen Spieldauer von über drei Stunden auf dem Weg, neue Rekorde zu brechen. Weltweit hat der Film bereits knapp 2 Mrd. USD eingespielt und zählt damit zu den umsatzstärksten Filmen aller Zeiten. „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ steht in dieser Rangliste immer noch ganz oben. Das Momentum im Filmsegment könnte anhalten. Es werden in diesem Jahr mit Spannung erwartete Marvel-Filme in die Kinos kommen: „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“, „Guardians of the Galaxy Volume 3“ und „The Marvels“.

Streamingdienst Disney+ auf dem Weg zur Profitabilität

Große Hoffnungen liegen bei Walt Disney weiterhin auf den Direct-to-Consumer-Diensten, die im abgelaufenen Geschäftsjahr fast 57 Millionen Abonnements hinzugewannen und damit insgesamt mehr als 235 Millionen Abonnements erreichten. Besonders erfreulich war das Wachstum im 4. Quartal, in dem das Unternehmen 14,6 Millionen neue Abonnements für das gesamte Dienstleistungsangebot verzeichnen konnte, darunter 12 Millionen Disney+-Abonnements. Das ist beeindruckend in einer Phase, in der die Inflationsraten hoch sind und Konkurrent Netflix eher schwächelt. Innerhalb von nur drei Jahren hat sich Disney+ von einem jungen Unternehmen zu einem Branchenführer entwickelt. Der Aufbau eines Streamingsegments hat erhebliche Investitionen erfordert. Diese führten zu Verlusten. Disney+ sollte mit seiner Größe, einer starken Content-Pipeline und der globalen Reichweite seine Position jetzt nutzen können, um das Streaminggeschäft profitabel zu gestalten. Disney hat eine werbefinanzierte Version seines Streamingangebots angeführt und sieht beim Abopreis noch Luft nach oben. Unter der Annahme, dass sich das wirtschaftliche Klima nicht wesentlich ändert, erwartet das Management weiterhin, dass Disney+ im Geschäftsjahr 2024 die Gewinnzone erreicht.

Aktivistischer Investor drängt auf Veränderungen

Schwächelnde Aktienkurse führen häufig zu Unruhen in den Führungsgremien eines Unternehmens. Daher kam es Ende des vergangenen Jahres zum Chefwechsel bei Disney: Bob Iger, der lange Jahre als Disney-Chef agierte und Zukäufe wie „Star Wars“, „Pixar“ und „Marvel“ verantwortete, löste Bob Chapek ab. Ruhe kehrt allerdings nicht ein: Derzeit will sich der Milliardär und aktivistische Investor Nelson Peltz als Mitglied im Aufsichtsrat von Walt Disney positionieren. Der von Peltz gegründete Hedgefonds Trian Fund Management hält rund 0,5 % am Medienunternehmen. Walt Disney wies den Wunsch des Investors mit Verweis auf mangelndes Fachwissen und Erfahrung zurück. Der 80-jährige Chef des aktivistischen Hedgefonds drängt allerdings auf Veränderungen, die den Wert des Unternehmens steigern sollen. Peltz kritisiert die hohen Investitionsausgaben, frühere Übernahmen und eine verpatzte Nachfolgeregelung. Die Kombination aus Erfolgen bei Kinofilmen, einem wachsenden und möglicherweise bald profitablen Streamingdienstes und positiven Veränderungen durch einen aktivistischen Investor lassen die Chancen auf einen Rebound jetzt überwiegen. Auf Basis der Factset-Daten liegt das KGV für das laufende Jahr bei 24. Es besteht Reboundpotenzial.

