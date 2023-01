Advance-/Decline-Linie Nasdaq® - Mit Marktbreiteimpuls!

Aus der Analyse der Marktbreite gewinnen Technische Analysten immer wieder wertvolle Erkenntnisse. In diesem Zusammenhang wissen wir den Blick auf die Advance-/Decline-Linie, also den Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien, besonders zu schätzen. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich bei dem ältesten Marktbreitemaßstab überhaupt, um ein „Schönwetter-Barometer“. Wenn mehr Titel steigen als fallen, kann das nicht die schlechteste Marktphase sein. Für den Nasdaq Comp. war die Marktbreite zuletzt aber eher ein Belastungsfaktor. Nach der Topbildung Ende 2021 musste die Advance-/Decline-Linie hier im Jahresverlauf immer wieder neue Verlaufstiefs hinnehmen – zuletzt kurz vor Weihnachten. Diese Ausgangslage scheint sich 2023 nun komplett gedreht zu haben, denn zu Jahresbeginn zog das Marktbreitebarometer massiv an (siehe Chart). Bei einem derart großen Übergewicht von steigenden versus fallenden Aktien sprechen Techniker von einem sog. „Marktbreiteimpuls“. Eine derart dynamische Verbesserung der Advance-/Decline-Linie ist erstens selten und zieht zweitens längerfristige Auswirkungen nach sich. So liegt der betreffende Index in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle sechs bzw. zwölf Monate nach einem solchen Marktbreiteimpulse deutlich im Plus.

Advance-/Decline-Linie Nasdaq (Weekly)

Quelle: Macrobond, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Advance-/Decline-Linie Nasdaq

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

