APA ots news: HYPO Oberösterreich startet mit doppelt überzeichneter Emission ins Neue Jahr

Linz (APA-ots) - Die HYPO Oberösterreich nutzte das zu erwartende, positive Klima auf den Finanzmärkten am Jahresanfang und platzierte Pfandbriefe in Höhe von 250 Millionen Euro am internationalen Kapitalmarkt. Die Anleihe war in Rekordzeit ausverkauft, was das Vertrauen in die Bank mit ihrem Top-Rating abermals unterstreicht. Pfandbriefe sind ein wesentliches Instrument der Refinanzierung und haben eine lange Tradition in der Bank des Landes Oberösterreich. 30 % der gesamten Bilanz werden über dieses Instrument aufgenommen. Investoren profitieren von einem attraktiven Kupon bei höchstmöglicher Sicherheit mit einem Rating von AA+ von S&P. "Die erfolgreiche Platzierung der Anleihe unter günstigen Konditionen ist eine gute Nachricht für unser gesamtes Bundesland. Zu diesem Volumen stellt die HYPO Oberösterreich wiederum günstige Wohnbaukredite zur Verfügung. Der regionale Kreis schließt sich damit.", zeigt sich Vorstandsvorsitzender Klaus Kumpfmüller zufrieden. Gemeinsam mit den Geldern aus Wohnbauanleihen und Spareinlagen konnte so immerhin ein Drittel der geplanten Refinanzierungen für 2023 bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres aufgenommen werden. Der Bookbuilding-Prozess verlief äußerst erfolgreich. Binnen kürzester Zeit konnten Orders im Volumen von ca. EUR 500 Mio. verzeichnet werden. Damit war die Anleihe doppelt überzeichnet. Gemeinsam mit vier Partnerbanken wurden institutionelle Investoren aus Österreich und dem europäischen Ausland adressiert. "Die HYPO Oberösterreich steht auf dem internationalen Markt für Stabilität und Verlässlichkeit. Das unterstreicht auch unser Rating von AA+, welches wir auch für die aktuelle Anleihe erwarten.", führt Kumpfmüller aus. "Der gute internationale Ruf liegt auch in unserer aktiven und steten Kommunikation mit unseren Partnern begründet, was Vertrauen schafft." FAKTEN Emittentin: HYPO Oberösterreich (Oberösterreichische Landesbank AG) Rating (erwartet) AA+ S&P Status Mortgage Covered Bond (Hypothekenpfandbrief) Handelsdatum 18. Jänner 2023 Valuta 25. Jänner 2023 Fälligkeit 5. August 2027 Emissionsvolumen EUR 250mn (WNG) Kupon 2,875%, fixed, annual, act/act ICMA Re-offer Preis / Spread 99,596% / Mid-SWAPs +27 bps Rendite 2,973% ISIN AT0000A23695 Syndikat Erste Group, Helaba, DZ Bank, Deka Rückfragehinweis: Rainer Kargel Telefon: 0732/7639-54400 E-Mail: rainer.kargel@hypo-ooe.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/6742/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0078 2023-01-20/12:14