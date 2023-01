Dax steigt wieder etwas

Börse in Frankfut

Frankfurt/Main (dpa) - Nach den deutlichen Verlusten am Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag etwas erholt. In den ersten Handelsminuten an der Börse legte der deutsche Leitindex Dax um 0,33 Prozent auf 14.969,34 Punkte zu.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,57 Prozent auf 28.261,22 Punkte aufwärts. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, stieg um 0,36 Prozent auf 4108,99 Punkte. Am Vortag hatten Sorgen vor einer Rezession in den USA den Dax auf Talfahrt geschickt. Seit Jahresbeginn steht damit aber noch immer ein Zuwachs von mehr als sieben Prozent zu Buche.