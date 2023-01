DAX: Um 15.000 Punkten stabilisiert

Zum Ende dieser Handelswoche präsentiert sich der DAX tendenziell in einer Schiebephase um 15.000 Punkten, kurzzeitig konnte der Ausverkauf der letzten Tage an dieser Marke gestoppt werden. Allerdings bleiben die Rückfallrisiken in der kommenden Handelswoche omnipräsent.

Es wird weiterhin mit einem Test der mehrjährigen Unterstützung von 14.818 Punkten gerechnet, bei weiterem Abgabedruck dürfte schließlich der Bereich um 14.585 Punkten in den Fokus der Händler geraten.

Eine zwischengeschaltete Gegenbewegung dürfte dagegen kurzzeitig an 15.155 Punkte heranreichen, bevor es im Anschluss zu einer zweiten großen Verkaufswelle mit den oben genannten Zielen kommt.

Im Zweifel könnte sogar noch einmal der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 14.327 Zählern angesteuert werden, ehe sich das Barometer auf Sicht von Tagen wieder fängt und zur Oberseite abdreht.