Europäische Börsen wegen China-Hoffnungen im Plus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Hoffnungen auf eine baldige Erholung der chinesischen Wirtschaft geben den europäischen Börsen zum Wochenschluss erneut einen Schub nach vorne.

Der deutsche Leitindex Dax und sein europäisches Pendant Eurostoxx lagen am Freitagvormittag 0,5 und 0,6 Prozent höher bei 14.990 Punkten und 4119 Zählern.

Antrieb kam zum Wochenschluss aus China, wo die einwöchigen Feiern zum chinesischen Neujahrsfest bevorstehen. Die Börse Shanghai und der Hongkonger Hang Seng Index stiegen um 0,8 und 1,8 Prozent. Ein Vertreter der Nationalen Gesundheitskommission hatte am Donnerstag erklärt, der Höhepunkt der Welle an schwer erkrankten Corona-Patienten sei überschritten. Damit schürte er Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Wirtschaft. Zudem stemmten gesunkene Erzeugerpreise Anleger in Deutschland optimistisch. Die Produzentenpreise gelten als Vorläufer für die Entwicklung der Lebenshaltungskosten.

Am heutigen Freitag werde es darum gehen, die 15.000-Punkte- Marke wieder zu überwinden und mit ins Wochenende zu nehmen, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. "Gelingt es dem Index nicht, dürfte sich die Korrektur in der kommenden Woche fortsetzen." Am Donnerstag hatten Rezessionsängste der zu Jahresanfang begonnnen Börsenrally ein Ende gesetzt und die Kurse um 1,7 Prozent nach unten getrieben. Anleger, die zu Jahresbeginn eher weniger in Aktien investiert waren, dürften den jetzigen Rücksetzer zum Nachkaufen nutzen, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

ERHOFFTE ZINSSENKUNGEN UND CHINA-ÖFFNUNG TREIBT ÖLPREISE

Die Aussicht auf eine steigende Nachfrage aus China und den USA gab dem Ölpreis erneut Auftrieb. Die Nordsee-Sorte Brent und die US-Sorte WTI verteuerten sich um zeitweise mehr als ein Prozent auf 87,13 und 81,33 Dollar pro Barrel (159 Liter). Damit steuerten die Preise auf den zweiten Wochengewinn in Folge zu. Die chinesische Ölnachfrage war im November laut Zahlen der Joint Organisations Data Initiative auf den höchsten Stand seit Februar geklettert. Zugleich hofften die Investoren, dass die US-Notenbank Fed zu niedrigeren Zinserhöhungen übergeht und damit die Konjunktur ankurbelt. Der Präsident des Fed-Bezirks New York, John Williams, hatte am Donnerstag gesagt, die Währungshüter sähen Anzeichen für eine Abkühlung der hohen Inflation.

BILANZSAISON GEHT WEITER

Bei den Einzelwerten verloren die Anteilsscheine von Siemens Energy im Dax nach einer Prognosesenkung zeitweise mehr als drei Prozent auf 18,11 Euro. Im weiteren Handelsverlauf grenzten sie ihre Verluste etwas ein. Unerwartet hohe Garantie- und Wartungskosten bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa Renewable Energy setzen dem Energietechnikkonzern weiterhin zu. Zudem fielen die Aktien von Hypoport im SDax wegen einer Kapitalerhöhung um bis zu acht Prozent. 378.788 neue Aktien seien zu 132 Euro je Stück bei Anlegern platziert worden, teilte der Konzern mit.

In Stockholm machten enttäuschende Quartalszahlen Ericsson zu schaffen. Der bereinigte operative Gewinn für das vierte Quartal fiel auf 9,3 Milliarden schwedische Kronen (832 Millionen Euro) von 12,8 Milliarden im Jahr zuvor. Analysten hatten mehr Gewinn erwartet. Daraufhin verloren die Titel des schwedischen Netzwerkausrüsters bis knapp neun Prozent auf rund 57 Kronen - das tiefste Kursniveau seit 2018. Im Gegenzug legten die Aktien des schwedischen Werkzeugmaschinenbauers Sandvik nach besser als erwarteten Zahlen um zeitweise knapp vier Prozent zu.

(Bericht von Nette Nöstlinger und Zuzanna Szymanska, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)