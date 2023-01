Goldene Zeiten voraus? Edelmetalle und Rohstoffe sind heiß begehrt

Während sich die Aktienmärkte derzeit eine kleine Verschnaufpause gönnen, kommen einige Rohstoffe und auch Edelmetalle derzeit immer besser in Fahrt. Wo lohnt da der Einstieg? Wie und wo kann ich am besten investieren? Und macht es Sinn, in entsprechende Minen-Aktien zu investieren? Darüber spricht Jürgen mit Salah Bouhmidi von IG.