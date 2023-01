LUFTHANSA - Großes Kaufsignal zur ITA-Übernahme?

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 9,350 € (XETRA)

Nachdem frühere Übernahmeversuche erfolglos verlaufen waren, konnte der Lufthansa-Konzern zuletzt - als einziger Übernahmeinteressent der italienischen Fluggesellschaft ITA - die Prüfung einer Absichtserklärung der Übernahme durch den italienischen Staat bekannt geben. Angeblich werde man anstreben, rund 40 % der angeschlagenen Fluggesellschaft zu übernehmen.

Die Aktie der Lufthansa befindet sich parallel zu dieser unternehmenspolitischen Entwicklung seit Herbst vergangenen Jahres in einem steilen, nahezu senkrecht verlaufenden Aufwärtstrend, der in der laufenden Woche zum Ausbruch über das Hoch des März 2021 bei 9,24 EUR geführt hat.

Große Seitwärtsphase muss erst nach oben verlassen werden

Zuvor war die Aktie aus einer großen Dreiecksformation nach oben angestiegen und hatte damit bereits im Oktober ein Kaufsignal geliefert. Weiterhin befindet sie sich aber in einer großen, mehrjährigen Seitwärtsrange, die nach dem massiven Kurseinbruch ab 2018 das Geschehen bestimmt. Die Oberseite dieser Range wurde jetzt zwar durchstoßen, doch eine obere Triggerlinie bei 9,70 EUR und das potenzielle Fibonacci-Kursziel der Aufwärtsbewegung innerhalb der gesamten Seitwärtsrange bei 9,84 EUR müssen noch überwunden werden, um von einem tragfähigen mittelfristigen Kaufsignal sprechen zu können.

Sollte dies gelingen, könnte die Aktie allerdings sehr zügig bis 11,00 EUR und darüber an das Zwischenhoch des Jahres 2019 bei 12,81 EUR steigen.

Sollte die Entwicklung der laufenden Verhandlungen zu Ungunsten der Fluggesellschaft ausgehen oder aber im Sinne von "sell on good news" durch eine erfolgreiche Übernahme Gewinnmitnahmen getriggert werden, wäre dies für den weiteren Verlauf so lange unproblematisch, wie der Bereich um 8,50 EUR verteidigt werden kann. Darunter dürfte die Aktie der Lufthansa jedoch bis an das Zwischentief bei 7,67 EUR abverkauft werden.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie der Kranich-Airline steuert auf ein mittel-bis langfristiges Kaufsignal zu. Hierfür müssen die Hürden bei 9,70 und 9,84 EUR jedoch ebenfalls aus dem Weg geräumt werden, damit der Wert in Richtung 11,00 EUR "abheben" kann.

Deutsche Lufthansa Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)