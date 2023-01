Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Übernahme der ITA durch die Lufthansa

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Übernahme der ITA durch die Lufthansa:

"Also muss die Lufthansa-Spitze schnell damit beginnen, ITA so umzubauen, dass der Neuerwerb sich selbst finanzieren kann. Lufthansa muss sich das bestehende Streckennetz und die Flottenplanung anschauen. Schmerzhafte Einschnitte sind zu erwarten und könnten bei den italienischen Gewerkschaften für Aufruhr sorgen. Die Arbeitnehmervertretungen mögen sich Lufthansa als neuen Eigner der ITA gewünscht haben. Doch das heißt noch lange nicht, dass sie auf ewige Zeit zahm bleiben werden. Soll ITA eine erfolgreiche Akquisition werden, muss die Lufthansa-Führung in Italien mehr Härte zeigen, als sie das bei den früheren Zukäufen getan hat. Das heißt auch: Im Zweifel muss der Konzern dazu bereit sein, sich aus Italien wieder zurückzuziehen, wenn in Rom mal wieder alles anders kommt als gedacht."/nas