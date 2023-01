Wood bleibt bullish für Tesla

Für Telsa läuft es derzeit nicht so gut: Die Absatzzahlen in China sinken und der Kurs hat seit Beginn 2022 bis heute fast 70 Prozent an Wert eingebüßt. Doch Cathie Wood bleibt ein treuer Tesla-Fan und glaubt fest an die Zukunft des E-Auto-Pioniers.

Daher hat Woods den Fall des Aktienkurses genutzt und hat ordentlich nachgekauft. In ihrem ETF „ARKQ Autonomous Tech Robotion“ ist Tesla mit 10,2 Prozent gewichtet und nimmt den ersten Platz ein. Den dritten Platz erreicht Tesla bei „ARKK Innovation ETF“, wo er 7,6 Prozent der Kapitalisierung ausmacht.

Wood ist weiterhin bullish gestimmt und glaubt an eine Verfünffachung des Aktienkurses innerhalb der nächsten fünf Jahre. Damit ergibt sich ein Kursziel von 635 Dollar.

Warum diese Tesla-Leidenschaft Risiken birgt, können Sie hier nachlesen.