Stimmung bezüglich E-Commerce deutlich aufgehellt!

In der Branche wächst die Hoffnung, dass der Einbruch der Online-Umsätze im vergangenen Jahr nur eine vorübergehende Erscheinung war. Branchenexperten zufolge dürften viele Online-Händler in diesem Jahr von der Inflation profitieren. Die Deutschen wollen weiter konsumieren, achten aber genauer auf ihr Geld. Der Online-Handel hat hier einen Vorteil. Es wäre ein Comeback nach einem schlechten Jahr. Zwei Jahre zuvor erlebte der Online-Handel einen besonderen Boom. Während der Pandemie wurden zweistellige Wachstumsraten zur Norm. Der Aufschwung endete 2022, als Inflation und Energiekrise im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Kaufkraft schmälerten. Selbst Branchenstars wie Zalando müssen um jeden Euro Umsatz kämpfen. Strukturell hat der stationäre Handel in diesem inflationären Umfeld aufgrund der höheren Kosten gegenüber dem Online-Handel jedoch kaum eine Chance.

Zum Chart

Die seit Mitte Juli 2021 aufrechte Abwärtssequenz der Zalando-Aktie wurde Ende Oktober 2022 nachhaltig durchbrochen. An eine starke Kursperformance im Oktober reiht sich Anfang November ein „nach oben gerichteter Crash“. Vom partiellen Tief Ende September 2022 bei 19,18 Euro bis Freitag, den 20. Januar 2023 bei 42,99 Euro hat der Kurs um rund 124 Prozent hinzugewonnen. Dies legt den Schluss nahe, dass die Käufe am 10. und 11. November Shortseller am falschen Fuß erwischt haben. Dieser extreme Kursanstieg beinhaltet höchstwahrscheinlich auch Elemente eines Short Squeeze. Doch nach einer kurzen Konsolidierung nach dem „Squeeze“ ist der Kurs weiter hochgelaufen und hat am vergangenen Freitag bei 42,99 Euro geschlossen. Fundamental betrachtet wird die Luft dünner, nachdem das erwartete KGV 2022 bei mittlerweile 307 liegt. Bis 2025 wird mit einer Gewinnerhöhung von 700 Prozent auf einen Gewinn pro Aktie von 1,12 geplant, was ein erwartetes KGV 2025 von gegenwärtig 38 nach sich zieht. Die Stimmung scheint aktuell weiter bullisch, die Aktie ist aber aufgrund der hohen KGV-Raten sehr verwundbar.