Apple will jedes vierte iPhone in Indien produzieren lassen

Apple lässt bereits zwischen 5 bis 7 Prozent seiner iPhones in Indien herstellen. Bisher waren es nur ältere Modelle, aber im letzten Jahr begann Apple, das neueste Modell (iPhone 14) in Indien herstellen zu lassen.

Piyush Goyal, der indische Wirtschaftsminister, sagte, Apple plane nun, 25 Prozent seiner gesamten iPhones in Indien herzustellen. JPMorgan hat bereits im letzten September die Prognose abgegeben, dass Apple bereits 2025 jedes vierte iPhone in Indien herstellen lässt.

Das passt in die Strategie von Tim Cook, der auf dem indischen Markt mehr Marktanteile gewinnen möchte. Derzeit beträgt dieser Anteil etwa 5 Prozent.

Der große Verlierer dieser Entscheidung wird China sein, in dem Apple bisher den Löwenanteil seiner Artikel fertigen lässt. Das passt in die Bemühung Apples, seine große Abhängigkeit von China abzubauen, die besonders in Zeiten der Lockdowns sichtbar wurde.