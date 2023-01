Dax-Anleger gehen in Trippelschritten weiter voran

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger tasten sich weiter voran.

Der deutsche Leitindex zog zur Eröffnung am Dienstag um 0,3 Prozent auf 15.141 Punkte an. "Die Kurse in Frankfurt werden durch die Hoffnung getrieben, dass die deutsche Wirtschaft eine Rezession im Jahr 2023 sogar ganz vermeiden kann", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Vor diesem Hintergrund stehen die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Euro-Zone im Fokus der Investoren.

Bei den Einzelwerten zogen die Titel von Rheinmetall in den ersten Handelsminuten um 1,4 Prozent an und gehörten damit zu den größten Gewinnern im MDax. Der Rüstungskonzern erwarte für 2025 elf bis zwölf Milliarden Euro Umsatz, sagte Vorstandschef Armin Papperger dem Magazin "Stern". Im November hatte Rheinmetall für 2025 ein Umsatzziel von zehn bis elf Milliarden Euro genannt.

