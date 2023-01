DAX: Konsolidierungsmodus

Der Deutsche Aktienindex DAX hat in der abgelaufenen Handelswoche eine Korrekturbewegung gestartet und bislang zwei astreine Wellen hinterlassen. Allerdings fehlt noch ein weitere auf der Unterseite, sodass weitere Abschläge aus technischer Sicht sehr wahrscheinlich sind.

Aus der Auswertung ergibt sich weiteres Korrekturpotenzial bis auf 14.818 Punkte, darunter noch einmal auf 14.585 Zähler. Auf eine nennenswerte Unterstützung trifft der DAX spätestens ab dem Niveau des EMA 50 bei 14.327 Punkten und sollte im Idealfall dann wieder zur Oberseite abdrehen und seine Rallye fortsetzen.

Ein unmittelbarer Anstieg ist dagegen nur schwer umsetzbar, sämtliche Indikatoren und Oszillatoren befinden sich auf maximalen Anschlag. Im Erfolgsfall könnte allerdings eine überschießende Welle bis an 15.304 Punkte heranreichen.

Erste Wirtschaftsdaten stehen erst ab Mittag mit dem Bundesbank-Monatsbericht an. Das europaweite Verbrauchervertrauen per Januar wird zu 16:00 Uhr erwartet, zeitgleich melden die USA noch ihren Index der Frühindikatoren per Dezember.