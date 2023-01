Devisen: Euro nach Rückfall unter 1,09 US-Dollar im US-Handel wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag im US-Handel nur noch wenig bewegt. Nachdem er am Morgen im europäischen Handel erstmals wieder seit dem Frühjahr 2022 über 1,09 US-Dollar gestiegen und bald darauf wieder deutlich gesunken war, wurde er rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street mit 1,0853 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0871 (Freitag: 1,0826) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9199 (0,9237) Euro./ck/nas