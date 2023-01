EQS-News: HTB Hanseatische Fondshaus GmbH/DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG: Erfolgreicher Ankauf der US-Immobilie Catalyst Business Park

Emittent / Herausgeber: HTB Hanseatische Fondshaus GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Fonds

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH/DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG: Erfolgreicher Ankauf der US-Immobilie Catalyst Business Park



23.01.2023 / 14:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Gemäß der Anlagestrategie und den Anlagebedingungen investiert die DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG mittelbar in Gewerbeimmobilien, die im Südosten der USA belegen sind.

Bei dem Investitionsobjekt Catalyst Business Park handelt es sich um einen in Madison (Huntsville Metropolitan Area, Alabama, USA) im Jahr 2009 fertiggestellten Gebäudekomplex, bestehend aus zwei jeweils eingeschossigen Bürogebäuden, rund 400 Parkplätzen und einer ca. 60.000 m² großen Entwicklungsfläche für mögliche Neubauten. Die Gebäude wurden von dem international anerkanntem Zertifizierungssystem für ökologisches Bauen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) mit Gold zertifiziert. Bei einer derzeitigen Vermietungsquote von 85 % sind die Büroflächen an sieben verschiedene Mieter vermietet, darunter zwei staatliche Behörden. Die Mieter sind u. a.: Defense Contract Management Agency, Defense Contract Audit Agency, The Health Care Authority of the City of Huntsville. Die durchschnittliche Restmietdauer (WALT) beträgt ca. 4,5 Jahre. Huntsville, das oft als das „Silicon Valley des Südens“ bezeichnet wird und aufgrund des dortigen Raketenentwicklungszentrums den Beinamen „Rocket City“ trägt, gehört zu den am schnellsten wachsenden Städte im Südosten der USA. Informationstechnologie, Militär, Luft- und Raumfahrt sowie Forschung und Entwicklung sind die wesentlichen Wirtschaftszweige in Huntsville.



Mit dem Ankauf der US-Immobilie konnte die Investitionsphase des Service-Mandat-Fonds erfolgreich für die rund 340 Anlegerinnen und Anleger abgeschlossen werden. Die HTB Group inklusive der konzerneigenen Treuhand sehen der Verwaltung des Fonds während der nunmehr beginnenden Betriebsphase positiv entgegen.



Über die HTB Group

Die Bremer HTB Group ist ein auf Sachwertinvestments, das Assetmanagement sowie auf Service-KVG-Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen. Im Jahr 1987 als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTB Hanseatische Treuhand und Beratungsgesellschaft mbH gegründet, verfügt die HTB Group über hervorragende Marktkenntnisse, exzellente Marktzugänge und professionelle Netzwerke.





Pressekontakt

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

An der Reeperbahn 4 A

D-28217 Bremen

+49 (0) 421 7928390

presse@htb-fondshaus.de

http://www.htb-group.de Die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH hat als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft des geschlossenen alternativen Publikumsfonds DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG erfolgreich die US-Immobilie Catalyst Business Park für den Fonds angekauft. Die Akquisition wurde mit Unterstützung des Projektpartners in den USA, Glenfield Capital, und des Initiators, DNL Exclusive Opportunity GmbH & Co. KG, Ende Dezember 2022 finalisiert.Gemäß der Anlagestrategie und den Anlagebedingungen investiert die DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG mittelbar in Gewerbeimmobilien, die im Südosten der USA belegen sind.Bei dem Investitionsobjekt Catalyst Business Park handelt es sich um einen in Madison (Huntsville Metropolitan Area, Alabama, USA) im Jahr 2009 fertiggestellten Gebäudekomplex, bestehend aus zwei jeweils eingeschossigen Bürogebäuden, rund 400 Parkplätzen und einer ca. 60.000 m² großen Entwicklungsfläche für mögliche Neubauten. Die Gebäude wurden von dem international anerkanntem Zertifizierungssystem für ökologisches Bauen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) mit Gold zertifiziert. Bei einer derzeitigen Vermietungsquote von 85 % sind die Büroflächen an sieben verschiedene Mieter vermietet, darunter zwei staatliche Behörden. Die Mieter sind u. a.: Defense Contract Management Agency, Defense Contract Audit Agency, The Health Care Authority of the City of Huntsville. Die durchschnittliche Restmietdauer (WALT) beträgt ca. 4,5 Jahre. Huntsville, das oft als das „Silicon Valley des Südens“ bezeichnet wird und aufgrund des dortigen Raketenentwicklungszentrums den Beinamen „Rocket City“ trägt, gehört zu den am schnellsten wachsenden Städte im Südosten der USA. Informationstechnologie, Militär, Luft- und Raumfahrt sowie Forschung und Entwicklung sind die wesentlichen Wirtschaftszweige in Huntsville.Mit dem Ankauf der US-Immobilie konnte die Investitionsphase des Service-Mandat-Fonds erfolgreich für die rund 340 Anlegerinnen und Anleger abgeschlossen werden. Die HTB Group inklusive der konzerneigenen Treuhand sehen der Verwaltung des Fonds während der nunmehr beginnenden Betriebsphase positiv entgegen.Die Bremer HTB Group ist ein auf Sachwertinvestments, das Assetmanagement sowie auf Service-KVG-Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen. Im Jahr 1987 als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTB Hanseatische Treuhand und Beratungsgesellschaft mbH gegründet, verfügt die HTB Group über hervorragende Marktkenntnisse, exzellente Marktzugänge und professionelle Netzwerke.HTB Hanseatische Fondshaus GmbHAn der Reeperbahn 4 AD-28217 Bremen+49 (0) 421 7928390

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.