Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands legt Amt nieder

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband deutscher Banken muss sich einen neuen Hauptgeschäftsführer suchen. Christian Ossig werde sein Amt aus persönlichen Gründen und auf eigenen Wunsch zum 31. Januar aufgeben, teilte der Bankenverband am Montag in Berlin mit. Er werde aus dem Vorstand ausscheiden und den Verband verlassen, der die privaten Banken in Deutschland vertritt. Zuvor hatte der Fachnewsletter "Finanz-Szene" über die Personalie berichtet. Ossig hatte im vergangenen Juli einen schweren Unfall gehabt und danach sein Amt nicht mehr aktiv ausgeübt.

Ossig war seit 2016 Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bankenverbandes und seit 2018 Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Vorstands. Bankenpräsident Christian Sewing bedauerte den Abtritt. Politik, Verwaltung und Aufsichtsbehörden schätzen Ossig als kompetenten und verlässlichen Gesprächspartner, lobte er.

Der Bankenverband habe einen Prozess gestartet, um schnellstmöglich die Nachfolge von Ossig zu regeln, hieß es. So lange führe seine Stellvertreterin Henriette Peucker übergangsweise den Verband./als/DP/stk