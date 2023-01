DAX: Verkäufer chancenlos

Der Deutsche Aktienindex DAX startete etwas holprig in die neue Handelswoche, konnte aber seine Gewinne intraday weiter ausbauen, zumal auch die US-Indizes einen erfolgreichen Start abgelegt haben. Scheinbar gibt es derzeit keinerlei Argumente für Investoren die Segel zu streichen und die Köpfe einzuziehen.

Für den DAX könnte dies zwar kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial bedeuten, allerdings steht ein frisches Jahreshoch erneut im Gegensatz zu einer technisch ausgereiften 1-2-3-Korrektur zumindest auf das Niveau von 14.818 Punkten. Eine weitere Unterstützung findet das Barometer darunter bei 14.585 Punkten und somit den Novemberhochs aus 2022 vor. Übergeordnet wird aber trotzdem dem heimischen Leitindex ein Anstieg an 15.304 und darüber 15.542 Punkte eingeräumt. Der weitere Werdegang müsste an entsprechender Stelle erneut ausgewertet werden.

Im Hauptfokus in dieser Woche liegen definitiv die Quartalszahlen von US-Unternehmen, zuvor allerdings sollten sich Investoren den GfK-Konsumklimaindex Deutschlands für Februar in wenigen Minuten ansehen. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr legen Frankreich, Deutschland und die EWU Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor per Januar (vorläufig) vor. Quartalszahlen werden heute unter anderem von General Electric, Johnson und Johnson, Lockheed Martin, Intuitive Surgical und Texas Instruments vorgelegt.