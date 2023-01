Dax zum Handelsschluss fast unverändert

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Die Unsicherheit vieler Anleger über die anstehende Berichtssaison der Unternehmen hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag geprägt. Der Leitindex Dax beendete den Handel in Frankfurt fast unverändert. Er ging um 0,07 Prozent zurück auf 15.093,11 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,44 Prozent auf 28.567,00 Zähler abwärts.

Frische Konjunkturdaten lieferten ein durchwachsenes Bild: Während sich das Konsumklima in Deutschland im Januar leicht aufhellte, verschlechterte sich die Industriestimmung. «Die Phase von schwer einzuschätzenden Konjunkturentwicklungen hält an und zeigt sich verstärkt auch in einzelnen Branchen», kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow.