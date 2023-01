Der Börsentag endet für Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment mit einem Minus von -1,80%

Der Aktienkurs der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment musste am heutigen Dienstag einen merklichen Verlust hinnehmen.

Die Aktie eröffnete bei 66,50 €. Der Tagesschlusskurs lag mit -1,20 €niedriger - bei 65,40 €, einem merklichen Verlust zum Vortag von -1,80%.

Intraday notierte die Aktie zwischenzeitlich mit 64,40 € spürbar darunter. Lange währte die Freude der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Anleger über den Gewinn des Vortages an diesem Dienstag also nicht. Gestern noch verbuchte die Aktie ein hoffnungsvolles Plus von -0,30%. Trotz des heutigen Tagesergebnisses ergibt sich noch ein merkbarer Gewinn von 80,17% über die letzten zwölf Monate.