Deutschland und Verbündete liefern der Ukraine Leopard-Kampfpanzer

Berlin/Kiew/Washington (Reuters) - Deutschland und andere Länder stärken die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland mit der Lieferung von Kampfpanzern.

Die Bundesregierung sagte am Mittwoch 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6 zu und erteilte anderen Staaten wie etwa Polen die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine. Der Entscheidung war vorausgegangen, dass die US-Regierung nach Angaben von Insidern ihren Widerstand gegen die Lieferung von M1-Abrams-Panzern an die Ukraine aufgegeben hat und rund 30 Stück liefern könnte. Kanzler Olaf Scholz hatte stets betont, dass er auf ein gemeinsames transatlantisches Vorgehen pocht. Er betonte am Mittwoch, dass es auch künftig bei einer engen Absprache bleiben werde.

Ziel sei es, rasch zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern zusammenzustellen, teilte die Bundesregierung mit. In einem ersten Schritt werde Deutschland dazu eine Kompanie mit 14 Leopard-2-A6 zur Verfügung stellen. Ukrainische Soldaten sollten zügig an den Panzern in Deutschland ausgebildet werden. Zu dem Paket gehören Ersatzteile, Munition, Logistik und Wartung der Systeme. "Die Entscheidung folgt unserer bekannten Linie, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen. Wir handeln international eng abgestimmt und koordiniert", sagte der Kanzler. Er betonte, dass Deutschland auch weiter Luftabwehrsysteme und andere Waffen liefern werde.

Spanien, Finnland und die Niederlande kündigten an, dass sie sich bei der Leopard-Lieferung mit eigenem Gerät beteiligen wollten. Ein Panzer-Bataillon umfasst je nach Land 35 bis 50 Kampfpanzer. Neben Deutschland verfügen unter anderem Kanada, Portugal und Finnland über Leopard-2-A6, mit denen zusammen ein Bataillon gebildet werden könnte. Großbritannien hat 14 Challenger-Panzer angeboten.

Der Entscheidung waren monatelange Debatten vorausgegangen. Scholz hatte stets auf einen transatlantischen Gleichklang bei der Lieferung von Kampfpanzern gepocht. Er war auch in der Ampel-Regierung dafür kritisiert worden, dass eine Entscheidung zu lange dauere. "Danke Olaf Scholz", twitterte der am Dienstag noch sehr kritische polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) begrüßten die Entscheidung. Es sei gut, dass es hier keine nationalen Alleingänge gegeben habe, sagte Habeck. Oppositionsführer Friedrich Merz lobte die Entscheidung, kritisierte aber, dass Scholz die Öffentlichkeit und die Partnerstaaten lange im Unklaren gelassen habe. Die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann lobte die Zustimmung zu Leopard-Exporten von Partnerländern.

UKRAINE BEGRÜSST LIEFERUNG - MELNYK WILL AUCH KAMPFJETS

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich telefonisch bei Scholz und sagte, er sei "dem Bundeskanzler und allen unseren Freunden in Deutschland aufrichtig dankbar". Damit wird eines der letzten Tabus der westlichen Unterstützung gebrochen: Die Bereitstellung von Waffen, die vor allem einen offensiven und nicht einen defensiven Zweck haben. Selenskyj feierte am Mittwoch seinen 45. Geburtstag. Der stellvertretende Außenminister der Ukraine, Andrij Melnyk, forderte bei RTL/ntv von Deutschland aber bereits die Lieferung von Tornado- und Eurofighter-Kampfjets, Kriegsschiffen und U-Booten an sein Land. Scholz wies dies umgehend zurück und schloss im Bundestag sowohl die Lieferung von Kampfjets als auch den Einsatz von Bodentruppen aus.

Russische Truppen waren am 24. Februar 2022 in das Nachbarland einmarschiert. Seither tobt ein blutiger Kampf, in dem bereits weit mehr als 100.000 Menschen getötet wurden. Russland hat ukrainische Gebiete im Süden und Osten des Landes besetzt. Die Frontlinien, die sich über mehr als 1000 Kilometer erstrecken, sind seit zwei Monaten bei schweren Verlusten auf beiden Seiten weitgehend eingefroren. Sowohl Russland als auch die Ukraine planen aber neue Offensiven.

ENTSCHEIDUNG AM DIENSTAGABEND

Die russische Botschaft in Berlin verurteilte die "extrem gefährliche Entscheidung" Deutschlands, die "die Reste des gegenseitigen Vertrauens" zerstöre und Deutschland in den Krieg hineinziehen könnte. Die Lieferung von Kampfpanzern durch die Vereinigten Staaten wäre eine "weitere eklatante Provokation", sagte Russlands US-Botschafter Anatoli Antonow. "Es ist offensichtlich, dass Washington absichtlich versucht, uns eine strategische Niederlage zuzufügen", fügte er auf Telegram hinzu.

Westliche Staaten haben der Ukraine bereits verschiedene Panzermodelle zugesagt, bisher allerdings keine Kampfpanzer westlicher Bauart. Deutschland spielte in der Debatte eine zentrale Rolle, da die in Deutschland gebauten Leopard-Panzer von rund 20 Armeen eingesetzt werden. Etliche Militärexperten argumentierten, dass die Leoparden die beste Option für die Ukraine seien, da sie in großer Zahl verfügbar und leicht zu verlegen und zu warten seien. Allerdings hatten etliche Länder darauf verwiesen, dass es Monate dauern könnte, die Leopard-Panzer für einen Einsatz instandzusetzen. Auch die Firma Rheinmetall, die über alte Leopard-1- und Leopard-2-Bestände verfügt, hatte zuletzt von der möglichen Lieferung von 100 Panzern innerhalb von 20 Monaten gesprochen.

