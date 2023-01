Frankreich: Geschäftsklima trübt sich leicht ein

PARIS (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Frankreich hat sich zu Jahresbeginn leicht verschlechtert. Der Indikator des Statistikamts Insee fiel um einen Punkt auf 102 Zähler, wie die Behörde am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet. In den einzelnen Wirtschaftsbereichen entwickelte sich die Stimmung unterschiedlich: Während sie sich in der Industrie, unter Dienstleistern und im Einzelhandel aufhellte, verschlechterte sie sich im Großhandel und am Bau./bgf/mis