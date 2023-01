Internationale Messe Jagd & Hund startet in Dortmund

DORTMUND (dpa-AFX) - Mit 580 Ausstellern aus 36 Ländern öffnet die europaweit größte Jagdmesse an diesem Dienstag (10.00 Uhr) in Dortmund die Tore. In den Messehallen dreht sich bis Sonntag alles ums Jagen und Angeln. Auf der Publikumsmesse Jagd & Hund erwarte die Besucher ein buntes Programm aus Information und Unterhaltung, kündigte die Messe an. So gehe es etwa um die "Reizjagd auf Fuchs und Waschbär", um sicheres Apportieren - also um das Holen des geschossenen Wildtiers durch den Jagdhund -, oder um allgemeine Fragen wie "Marder im Haus und Auto" und "Jägerinnen und Brauchtum". Vorführungen mit Greifvögeln und Hunden sind eingeplant, außerdem die Kür des besten Hirschrufers am Freitag.

Präsentiert werden Jagdwaffen und Jagdausrüstung, Ferngläser, Drohnen, Wärmebildkameras, Outdoor-Bekleidung oder auch Zubehör für den Jagdhund bis hin zu Geländewagen. Kinder können sich im "Lernort Natur" in die Welt von Fuchs, Hase, Käfer und Waldflora einführen lassen./wa/DP/jha