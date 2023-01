Microsoft - Steuert auf Entscheidungssituation zu

Seit einigen Monaten arbeitet die Microsoft-Aktie an einer Stabilisierung. So nahmen zuletzt die Schwankungsbreiten innerhalb der entscheidenden charttechnischen Hürden sukzessive ab. Per Saldo steuert der Technologietitel damit auf eine klassische „hopp oder top“-Situation zu. Während auf der Unterseite die Bastion aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 224,47 USD) und einer aus dem Jahr 2009 stammenden Trendlinie (akt. bei 219,42 USD) den entscheidenden Rückzugsbereich absteckt, befindet sich das Papier trotz aller Stabilisierungsansätze immer noch in einem intakten Abwärtstrend. In diesem Kontext definieren die Glättungslinie der letzten 38 Wochen (akt. bei 252,21 USD) bzw. der Abwärtstrend seit November 2021 (akt. bei 263,35 USD) die entscheidenden Hürden (siehe Chart). Ein erfolgreicher Ausbruch ließe im langfristigen Kontext eine Flaggenkonsolidierung entstehen. Nüchtern betrachtet, handelt es sich per Saldo also um eine klassische „make or break“-Situation. Für einen Hoffnungsschimmer sorgt gegenwärtig der trendfolgende MACD, der auf historisch niedrigem Niveau zuletzt ein neues Einstiegssignal generiert und jüngst nochmals bestätigt hat.

Microsoft (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.